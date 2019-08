Coppa Italia : il Parma con doppio Gervinho batte il Venezia e si prepara per la prima di campionato con la Juventus

E' sempre l'ivoriano ad andare in copertina al suo secondo anno in Emilia ha realizzato 13 reti in totale con la doppietta al Venezia. Il Tardini applaude il suo gioiello che segna a modo suo, ma si percepisce la difficoltà dei difensori dell'ex tecnico dell'Imolese Dionisi, sempre in soggezione davanti all'ex Roma. Un goal dopo pochi minuti con sterzata dribbling e destro a giro a mandare la sfera ad accarezzare il palo. Non c'è solo Gervinho ma è tutto il Parma a mostrare un'ottima condizione fisica ad una settimana dalla prima di campionato quando al Tardini arriveranno i Campioni d'Italia della Juventus. Il raddoppio è di Iacoponi su palla inattiva. Il Venezia ha la bravura, se non altro, di tenere l'incontro aperto grazie al calcio di rigore realizzato da Aramu e generato da un fallo di mano in area di Bruno Alves. Diverse le occasioni per il Parma che ha il demerito di non chiuderla subito. E allora ci pensa sempre Gervinho con la sua caratteristica principale: prende palla sulla metà campo, approfitta delle larghe distanze che gli lasciano i difensori, se li trascina, sterza in area e batte Lezzerini. Un goal alla Gervinho ma appare chiara la soggezione nei suoi confronti della difesa dei lagunari. Nel finale entra anche l'ex Inter Karamoh che si guadagna un calcio di rigore poi fallito da Inglese. Nonostante l'errore tutti contenti aspettando la vecchia signora. Al Tardini di Parma, Parma batte Venezia 3-1. Parma al prossimo turno di Coppa Italia, Venezia eliminato