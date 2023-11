Questa sera alle 21 allo stadio Manuzzi torna il derby Cesena-Rimini. La partita, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, sarà utile agli allenatori per dare spazio a chi non ne trova in campionato e comunque resta un appuntamento molto sentito dai tifosi. La vincitrice proseguirà il percorso ai quarti, in caso di pareggio al 90' saranno disputati i tempi supplementari e gli eventuali rigori.