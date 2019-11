Corea del Sud e Olanda sono le prime qualificate ai quarti di finale

Mondiale under 17 giunto alla fase finale. Cominciati gli ottavi con partite combattuto e molto interessanti dal punto di vista tattico. Coreani più audaci nelle prime battute la conclusione di Paik non va lontana dal palo. Grave errore di Binga che con uno scellerato passaggio in orizzontale mette Hyeok Oh nelle condizioni di aprire per Jeaong esce a valanga De Carvalho ma è sfortunato il portiere angolano perchè la sfera finisce sui piedi di Choi che in girata porta in vantaggio i coreani.

L'Angola prova a tornare in equilibrio. Rovesciata di Zini, apprezzabile solo il gesto tecnico. Cambuta, sull'angolo non riesce a spingerla dentro da pochi passi. Corea in contropiede Kim alla conclusione De Carvalho senza troppe difficoltà. Ci prova ancora Zini di testa, molto bravo Shin nell'occasione. Vola ancora il portiere della Corea per respingere in corner il fendente di Capemba. Corea batte Angola 1-0, i coreani ai quarti attendono la vincente di Giappone – Messico.

Dopo soli 4 minuti la sblocca subito l'Olanda. Hansen si infila tra i due centrali della Nigeria e di giustezza batte Jinadu. Risposta più o meno simile della Nigeria, fa tutto da solo Olusegun. Bravo nel saltare l'avversario e scaricare un diagonale chirurgico alle spalle di Raatsie. Nigeria che insiste Olawale da posizione defilata colpisce il palo esterno.

Hansen è un gigante sulle seconde palle, c'è sempre lui sulle respinte corte. E ancora una volta giustizia una difesa nigeriana approssimativa sulle ribattute. A mettere i titoli di coda all'incontro è il Var che assegna un calcio di rigore per fallo di mano chiaro di Ikenna. Hansen completa la sua serata di gloria con la tripletta che porta l'Olanda ai quarti contro una tra Paraguay e Argentina. Olanda batte Nigeria 3-1