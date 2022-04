D'Amore: "Se mi confermerei? Io penso a lavorare, la società è libera di fare le proprie scelte"

"La società, anche oggi presente con tutti i suoi dirigenti, al campo di Domagnano per la rifinitura farà le sue scelte - dichiara D'Amore-. Siamo partiti - continua- solo il 3 agosto e siamo arrivati a giocarci un obiettivo all'ultima giornata. Sarei disonesto se dicessi che non abbiamo lasciato per strada punti alla nostra portata, ma tutto sommato per essere il primo anno abbiamo fatto un'ottima stagione. Vanno fatti - conclude D'amore- i complimenti ai ragazzi per come si sono impegnati per come hanno lavorato".