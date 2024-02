Derby Romagna: l'amarezza di Colombi, la gioia di Donnarumma

Simone Colombi e Daniele Donnarumma

Tanta amarezza per il capitano del Rimini, Simone Colombi: "Serata difficile, dispiace soprattutto per i tifosi: sappiamo quanto ci tenessero e ci hanno regalato un bello spettacolo, anche da dentro il campo vedere lo stadio pieno fa un effetto positivo. Dispiace anche per noi perché erano tre punti importanti per la nostra classifica: il Cesena ci è stato superiore, se hanno 30 punti in più di noi un motivo c'è. È andata male, guardiamo avanti".

Umore opposto per il centrocampista Daniele Donnarumma, tra i migliori in campo del Cesena e protagonista in entrambe le reti e a un soffio dal tris, nella ripresa, con un sinistro fermato dalla traversa: "Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create, nel secondo tempo avremmo potuto arrotondare il punteggio ma comunque abbiamo dato dimostrazione di compattezza non prendendo gol. Dobbiamo riportare il Cesena in B e continuare la striscia positiva: siamo contenti perché abbiamo dato una gioia nei nostri tifosi in un derby".