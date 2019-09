Di Francesco - Conte

"L'inter è forte ma noi ci siamo consegnati", le parole di Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma è in discussione come il Presidente Ferrero. Sensazioni nettamente opposte in casa Inter. I neroazzurri vincono la sesta partita consecutiva ed ora il Barcellona mercoledi e il deby d'Italia a San Siro domenica sera