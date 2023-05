Diana: “Gli ingredienti promozione sono stati continuità e capacità di superare i momenti difficili"

Sentiamo Aimo Diana

Il tecnico che ha vinto il campionato di Serie C Girone B ospite dell'ultima puntata dell'anno di Cpiace. La Reggiana è salita meritatamente in Serie B nonostante gli ottimi competitor sottolinea l'allenatore che individua in continuità e capacità di superare i momenti difficili gli ingredienti giusti per la promozione. Naturalmente il pensiero è già alla prossima stagione. La società granata dovrà definire il budget poi la composizione della rosa. Il tecnico neopromosso tiene, per il momento, l'asticella bassa, e parla di squadra che dovrà competere per la salvezza. Diana guarda anche ai play off e sostiene che non è esattamente un vantaggio stare fermi per poco meno di un mese, tuttavia vede le seconde favorite. Aimo Diana è un grande estimatore di Pep Guardiola e parla anche della finale di Champions League tra Manchester City e Inter.