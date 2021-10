Drogba nominato "Ambasciatore di buona volontà" dall'OMS

Didier Drogba, leggenda del calcio mondiale, è stato nominato "Ambasciatore di buona volontà" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per lo sport e la salute. L'ex calciatore sosterrà l'agenzia delle Nazioni Unite nel suo impegno a promuovere l'esercizio fisico e una vita sana e a far conoscere il valore dello sport in particolare tra i giovani. Secondo i dati dell'Oms quattro adolescenti su cinque e un adulto su quattro non praticano un sufficiente esercizio fisico: l'aumento dell'inattività oltre ad essere dannoso per l'individuo ha ripercussioni negative sul sistema sanitario, l'ambiente, lo sviluppo economico e la qualità della vita.