È morto Diego Armando Maradona

E' una notizia che arriva all'improvviso e che nel giro di pochi minuti riempie le pagine dei siti sportivi e non solo. Diego Armando Maradona è morto. Il Clarin è la prima testata a battere la notizia, poi confermata. El Pibe de Oro se ne va a 60 anni, nella sua casa di Tigre, quartiere di Buones Aires, dove da due settimane si era ritirato dopo l'operazione al cervello.





Maradona avrebbe avuto un attacco cardiorespiratorio. L'ex giocatore del Napoli si era già sentito male il 30 ottobre, nel giorno del suo 60° compleanno. Era stato ricoverato in una struttura di La Plata, poi in una clinica di Buenos Aires, davanti alla quale per tutto il tempo della sua degenza si erano radunati tifosi e media. Lo scorso 3 novembre era stato sottoposto a un delicato intervento al cervello per rimuovere un ematoma subdurale. Dieci giorni fa era stato dimesso, oggi la notizia che sta facendo il giro del mondo con tantissime manifestazioni d'affetto per uno dei calciatori più forti di sempre, probabilmente il più forte di tutti. L'uomo del mondiale di Messico 1986, quello capace, in tre minuti, di mandare l'Inghilterra al tappeto con la mano de Dios e il gol del secolo. Il numero 10 per definizione, quello dei sette anni a Napoli, dei due scudetti e la Coppa UEFA, della punizione impossibile segnata alla Juventus. Maradona: il più grande genio del calcio mondiale, l'uomo delle contraddizioni, della squalifica per doping. Il calciatore capace di far sognare ed emozionare facendo toccare ai propri tifosi il cielo con un dito, per poi piombare nel baratro tra eccessi e vita sregolata. E' morto Diego Armando Maradona, e un pezzo di calcio se ne va.