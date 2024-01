Emozioni forti ad Acquaviva, il Victor San Marino plana sul Ravenna

Victor San Marino – Sant'Angelo

Cassani mescola le carte e lancia dal primo minuti Eleonori (tra i migliori in campo) Tosi, Giacomo Benvenuti e Lozza a far coppia con Arlotti. Nemmeno il tempo di sistemarsi che il Victor piazza un uno-duo terrificante tra il primo e il terzo minuto. Se non è un record poco ci manca. Eleonori impegna Nucci, sulla respinta irrompe Simone Lozza che con il diagonale porta in vantaggio i biancoazzurri dopo soli 70 secondi. Secondo gol per il centroavanti scuola Atalanta, in netta crescita. Il Sant'Angelo frastornato a tal punto da regalare completamente il secondo gol, un minuto dopo. Il portiere Nucci appoggia sul capitano Ugge, il rinvio colpisce Scott Arlotti, il rimbalzo finisce in porta. Gollonzo, è il caso di dirlo. Tant'è, al minuto numero 3 del primo tempo: Victor San Marino – Sant'Angelo Lodigiano 2-0.

Partenza a razzo e non è ancora finita. Prima c'è da vedere l'ottima risposta di Pazzini su Mariani, poi al 14° arriva anche il tris dei biancoazzurri. Ottimo lavoro di capitan Sabba per l'indemoniato Scott Arlotti, che si gira per scaraventare sotto la traversa. Sesto gol per l'ex fantasista del Rimini raggiunto D'Este in vetta alla classifica marcatori del Victor. Altri due giocatori che hanno fatto un'ottima partita sono Lombardi al lancio, e Tosi gran controllo in corsa, gli difetta la mira. Diagonale Gobbi fuori non di molto, il Victor nella seconda parte del primo tempo si abbassa un po' troppo. Ancora Scott Arlotti questa volta uomo assist, per Eleonori colpo di testa alto non di molto. Il Sant'Angelo si riaccende quando Mariani salta De Santis poi con il tocco supera anche Pazzini, partita riaperta. Prima del tè; Onofri perde una palla sanguinosa, Lanzi in velocità viene fermato dall'inesauribile Edoardo Eleonori, contropiede Victor che porta Lozza alla conclusione fuori non di molto. Ripresa. Lozza in anticipo su Nucci, la sfera rotola lenta verso la rete, ma un difensore rimedia. Ancora Victor.

Tosi velocissimo sulla sinistra, dentro per Lozza che allarga per Giacomo Benvenuti (molto buona anche la sua partita) la sua conclusione non incide. Dentro D'Este per Lozza. Prima palla toccata e palo pieno. Il Sant'Angelo trova il modo di riaprirla per giocarsi il tutto per tutto nel finale. La firma è di Gobbi. E il Sant'Angelo comincia a crederci ancora di più quando Nicholas D'Este commette la grande ingenuità: rosso diretto e Victor in 10 per i restanti 5+5. Nell'ultima azione, nella nebbia, Gobbi prende la mira, palo pieno, e mani nei capelli. Partita emozionante che il Victor San Marino, adesso a -1 dal Ravenna, porta a casa nonostante le difficoltà. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Sant'Angelo Lodigiano 3-2