Christian Eriksen torna in campo con la maglia del Brentford in Premier League. L'ex centrocampista dell'Inter era stato costretto a rescindere il suo contratto con l'Inter in seguito all'arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia agli Europei. Nella giornata di ieri Eriksen ha superato le visite mediche. L'Inter lo ha salutato con un messaggio sui social: "Buona fortuna per la tua nuova avventura, Chris. Siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro".