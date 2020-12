Europa League: combinazioni favorevoli potrebbero qualificare il Milan ai sedicesimi

Sentiamo Stefano Pioli

No Ibra, si Pioli. Il Milan ha la grande possibilità questa sera di garantirsi la tranquillità di viaggiare verso i sedicesimi senza grossi rischi. Il gruppo H vede 3 squadre in lizza per 2 posti: il Lilla, il Milan e lo Sparta Praga. Già stasera con una vittoria i rossoneri e i francesi sarebbero già qualificati senza attendere l'ultimo turno. Pioli, non fa pensieri a lungo termine, ma pensa ad una partita alla volta.





C'è da battere il Celtic a San Siro senza fare troppi calcoli e senza pensare a cosa accade sugli altri campi. Oltre agli indisponibili Ibra e Leao, Pioli farà un piccolo turnover : riposeranno Romagnoli e Bennacer, Rebic unica punta con Hauge, Calhanoglu, e Castillejo a supporto.

Nel servizio Stefano Pioli, allenatore Milan