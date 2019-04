Femminile: Juventus ancora Campione d'Italia, Fiorentina in Champions League

La Juventus Women è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. La squadra di Rita Guarino vince in casa dell'Hellas Verona 3-0 grazie alle reti di Petronella Ekroth, Cristiana Girelli e Eniola Aluko, mantenendo il punto di vantaggio sulla Fiorentina. L'ultima giornata di campionato era decisiva anche per assegnare il secondo posto che vale la qualificazione alla Women's Champions League. La Fiorentina batte 2-1 la Roma. Viola in vantaggio con Ilaria Mauro, poi il pareggio delle giallorosso con Luisa Pugnali. Il gol che vale la vittoria lo firma Valery Vigilucci su rigore al 91'. Il Milan, al debutto nella serie A femminile, chiude la stagione con un ottimo terzo posto. Rossonero battute in casa dal Chievo Verona. Valeria Pirone e Stefania Tarenzi siglano le due reti che valgono la salvezza delle gialloblu. Il Sassuolo supera 3-0 la già retrocessa Orobica, mentre l'Atalanta vince 3-2 a Bari. Le pugliesi retrocedono in serie B. Bella vittoria per la neopromossa Florentia che chiude la sua prima stagione in serie A con un 3-2 sul campo del Tavagnacco con reti di Giada Gnisci, Deborah Salvatori Rinaldi e Giulia Domenichetti. Per le padrone di casa doppietta di Maria Zuliani.