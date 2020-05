FIGC. Campionato sospeso fino al 14 giugno. Il consiglio Federale è pronto alle decisioni definitive

Domani alle 12 il Consiglio Federale con diversi punti all'ordine del giorno La prima decisione definitiva dovrebbe essere lo stop dei campionati dilettantistici. L'altra decisione ormai certa è che i campionati professionistici non ripartiranno prima del 14 giugno. Tra gli argomenti all'ordine del giorno ci saranno le modifiche regolamentari; le nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare Uefa del 24 aprile 2020; determinazioni in ordine alle modalità di conclusioni dei campionati stagione sportiva 2019-2020. Ed ancora, competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche della suddetta stagione sportiva; licenze stagionali; termini tesseramenti in ambito professionistico della prossima stagione sportiva.