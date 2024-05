Finale Europa League: Atalanta per la storia contro l'invincibile Leverkusen

12mila bergamaschi attesi a Dublino per quella che potrebbe essere la notte della definitiva consacrazione della Dea. Per la prima volta nella sua storia l'Atalanta è in finale di una competizione continentale, quell'Europa League che in questo secolo – e con questo nome – nessuna italiana ha mai fatto sua. Dal Parma che alza la Uefa nel '99 solo magre e due finali perse, nelle scorse 4 stagioni, da Inter e Roma. Ora tocca ai ragazzi di Gasperini, alla sua 4ª finale sulla panchina nerazzurra dopo le tre, con altrettante sconfitte, in Coppa Italia: un titolo è tutto ciò che manca per fare della sua Atalanta un'epopea pienamente compiuta, oltre che splendida.

A 66 anni, Gasp è il tecnico “debuttante” più anziano di sempre, per una finale di una coppa europea: e curiosamente di fronte c'è il 42enne Xabi Alonso, allenatore da 6 anni – giovanili comprese – e che ha debuttato in una massima serie proprio col Leverkusen, nel '22. Due anni sufficienti per trasformare il cosiddetto Neverkusen – per le tante vittorie di Bundesliga solo sfiorate – nell'Invincibile Armata: sin qui in stagione sono 51 partite e zero sconfitte, con tante rimonte in pieno recupero (e la Roma lo sa) e il primo trionfo in campionato. Ora restano le finali di Europa League e Coppa di Germania per provare a completare una tripletta con clamoroso en plein.

Per tutte queste ragioni, i favori del pronostico sono per i tedeschi – già vincitori della Coppa Uefa '88 – ma come sottolineato da De Roon una squadra che ha eliminato il Liverpool non può non crederci. L'olandese, infortunato, sarà il grande assente dell'Atalanta: rientra invece Kolasinac, in ballottaggio con Scalvini nella difesa con Djimsiti e Hien davanti a Musso. Poi Zappacosta e Ruggeri esterni, Pasalic ed Ederson in mezzo e Kopmeiners dietro a Scamacca e De Ketelaere: possibile spazio pure Lookman, nel caso Kopmeiners scala al posto di Pasalic.

Nessuna assenza per il Leverkusen: recuperato anche Wirtz, che dovrebbe fare da falso nove con Frimpong e Adli, con Boniface come possibile sorpresa. Nel caso uscirebbe Stanisic, che dovrebbe completare un centrocampo con Xhaka, uno tra Andrich e Palacios e Grimaldo. In porta Kovar, difesa con Tapsoba, Tah e Hincapié.