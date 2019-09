Girone B: Imolese arriva Atzori. FeralpiSalò c'è Galderisi

Gianluca Atzori e Giuseppe Galderisi

La società rossoblu in un primo momento sembrava orientata a concedere a Coppitelli il derby con il Cesena di domenica ed invece questa mattina la decisione, comunicata attraverso il proprio sito web, di cambiare guida tecnica. Scelto l'esperto Gianluca Atzori. Cambio anche per l'ambiziosa Feralpi. Non è passato in secondo piano il tonfo casalingo con il Fano. Via Damiano Zenoni al suo posto Giuseppe Galderisi.