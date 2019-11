Gubbio-Modena 1-0

Sotto il diluvio, l'arca della sopravvivenza la trova il Gubbio. Che su rigore conquista la seconda vittoria in campionato e inguaia un Modena al secondo stop di fila. Ravaglia in 2 tempi sul tentativo di Pezzella, dall'altra parte Gagno vive un attento avvio di una gara che poi si interrompe perchè il diluvio possa avere il suo sfogo. Quando si riprende, 5 minuti dopo, Ravaglia rischia con un'uscita al limite su Tulissi, per l'arbitro è fallo sul portiere. Prima dell'intervallo doppia occasione ospite. De Grasi spara un missile in grado di far male, disinnescato solo dal palo interno, e poi ancora Modena con Tulissi bravo a liberarsi al tiro e sfortunato a sbattere sulla traversa.

Ripresa, il campo è quasi ingiocabile, l'occasionissima arriva per il Gubbio. Zanoni solissimo davanti a Gagno si divora la palla del vantaggio. Il Gubbio alza i giri, il Modena ha speso tanto e forse comincia a pensare al pari. Torrente ci crede e spinge i suoi alla conquista della vittoria, Gagno arriva dove può, ma quando mancano 10 minuti al novantesimo arriva il calcio di rigore a riscaldare un Barbetti infreddolito dalla pioggia. Sbaffo dal dischetto la apre e la chiude, e su Zironelli si addensano nuvoloni che il diluvio di Gubbio sembra quasi sole pieno.