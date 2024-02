Il Cesena batte anche l'Arezzo (1-0) e vola verso la B

Meno straripante del solito, meno esagerato, il Cesena continua la corsa senza avversari. Al Manuzzi cade anche l'Arezzo: avvio frizzante, sbaglia tutto Trombini, Donnarumma intercetta va in fondo e rientra, Ogunseye contrastato al momento di colpire. Lamenti molti, rigori zero. Passa il Cesena al minuto 19, recupera Saber e mette in moto Berti, il trequarti si organizza per metterla, il piedino sfortunato di Chiosa condanna l'Arezzo.

Il match che promette si spegne, diventa una serata sottoritmo: contropiede ospite con Gaddini che si muove bene e si costruisce una conclusione che muore sull'esterno rete. Ripresa, l'Arezzo sta bene in campo, il Cesena non è brillante e si limita ad una gestione ordinaria. Gucci smorzato va da Pisseri. Sempre ospiti a provarci con coraggio e conclusioni niente di che.

Qui la girata, strozzata, è di Montini. Altro giro e altra mischia. Prova Mawuli senza essere quel minimo preciso. Toscano cerca gambe fresche: in panca ci sono quelle di Pierozzi che si agita bene poi ci da di punta col piede sbagliato. La scossa di adrenalina sta sulla coda con la fucilata di Gaddini che grattugia la traversa e lascia all'Arezzo meno di quel che avrebbe meritato.