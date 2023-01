Il Cesena continua a vincere: a Sassari decide Adamo (0-1)

Con una fucilata di Adamo il Cesena tiene aperto il campionato. I bianconeri provano a resistere al ritmo forsennato imposto dalla Reggiana e lo fanno con il secondo 1-0 consecutivo, 5 vittorie e un pari nelle ultime 6. Di Zecca il primo squillo, l'esterno poi si infortuna presto e lascia il campo. Di là Tozzo coraggiosamente nel traffico a dirimere una situazione complicata. Primo tempo tra il brutto e l'orribile, Cesena senza i suoi tifosi fermati dal Prefetto è essenzialmente in questo tiro-cross di Brambilla derubricato in angolo da Salvato. Ripresa, una punizione fa saltare il banco. La calcia Adamo scegliendo angolo e potenza, un gol che sblocca una vicenda bloccatissima e fa scattare in campo tutta la panchina. L'occasione per seppellirla arriva poco dopo sui piedi di Steven Shpendi che elude il fuorigioco, ma sceglie di piazzarla e Salvato ci mette il piede come un portiere di hockey. E' il momento dei romagnoli che però esauriscono la loro spinta con questa telefonata di Saber. L'ultimo quarto d'ora è principalmente di protezione. Scappini di testa prende il tempo, ma non la gira. Poi dall'angolo, il vento rischia di complicare la vita a Tozzo che ci mette la manona. Il portiere del Cesena, la vita, se la complica da solo nell'ultima mischia, quando tra uscire e stare in porta, sceglie una soluzione di compromesso e gli va di lusso che Scappini non lo punisca e lasci il Cesena tornare da Sassari col campionato ancora aperto.