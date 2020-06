Il Cesena decide su Pelliccioni e Viali

Dopo l'ufficializzazione della chiusura della stagione regolare, il Cesena programma il futuro. E' in programma nel tardo pomeriggio il Consiglio di Amministrazione della società bianconera con all'ordine del giorno la posizione del Direttore Sportivo e dell'allenatore. Alfio Pelliccioni, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno, potrebbe essere riconfermato, ma i dirigenti bianconeri stanno valutando anche altri nomi, in primis questo dell'ex Novara Moreno Zebi e di Luigi Piangerelli, già in passato al settore giovanile bianconero e reduce da un'esperienza a Sassuolo. L'eventuale conferma di Pelliccioni comporterebbe l'automatico rinnovo anche per il tecnico William Viali, che in caso contrario dovrebbe incontrare il gradimento del nuovo DS per restare sulla panchina bianconera.