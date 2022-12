Il Cesena gioca a tris con l'Alessandria (3-1)

Troppo giovane e tenera l'Alessandria, il Cesena esonda nel segno del 3. Come 3 gol, terza vittoria consecutiva e terzo posto al giro di boa. L'Alessandria di Rebuffi fa troppo poco e al minuto 9 è già sotto. Brambilla pesca Prestia salito coi tempi giusti. Un vantaggio che indirizza un match a senso unico. Marietta ferma Ferrante subito dopo. Occasione raddoppio con Zecca, la mischia furibonda offre all'esterno una chance solo ciabattata. Poi Ferrante ingaggia un duello personale con Marietta: prima il portiere si fa trovare piazzato sulla conclusione centrale e dopo fa muro sull'argentino che prova a metterla sulla forza. Non ci sono avvisaglie di possibile pareggio che arriva del tutto inatteso. Adamo malissimo nella gestione della palla e nel fallo su Rota. Dal dischetto Martignago sceglie l'angolo giusto. Ripresa, Toscano ci mette le mani, ci sono Stiven Sphendi e Coccolo per Adamo e Chiarello. Pochi minuti e il bianconero si rimette avanti con Ferrante che apre il compasso. Sospiro di sollievo e il Cesena tira dritto. Stiven al volo non trova la porta. Porta che invece trova il generoso Zecca, volo di Marietta e solo angolo. Fine delle trasmissioni al decimo: schema dall'angolo con Ferrante che taglia sul primo e il Jocker Corazza sfila sul secondo. 3-1 e 12 in campionato per lui. L'Alessandria prima prova a riaprirla con Nepi di testa, poi si consegna quando Rota già ammonito va dritto su Brambilla e trova il rosso. E mentre Marietta nega a Stiven la gioia personale, il Cesena è terzo staccando la concorrenza.