Il Cesena mette la quinta. Battuta la Juventus Next Gen

Per la prima volta nella sua storia il Cesena affronta la seconda squadra della Juventus. La squadra di Toscano ha l'obbligo di mandare un altro segnale alla Torres. Al quarto d'ora il primo squillo, assist di Adamo per Shpendi che non riesce a girare in porta. Resta sempre bassa la Juventus Next Gen e la pressione dei romagnoli bianconeri sale di minuto in minuto. Ci provano, senza successo, Adamo Francesconi, ancora Sphendi e Saber sul quale è molto bravo Daffara ad alzare sopra la traversa.

Il Cesena preme ma non passa e rischia sulla ripartenza juventina guidata molto bene da Anghelè con assist per Comenencia, l'attaccante calcia a botta sicura, Pisseri salva i romagnoli. Al Cesena il possesso, alla Juventus Next Gen la miglior occasione del primo tempo. Toscano cambia, toglie a sorpresa Shpendi per Corazza e Saber per Berti. Percussione centrale di Kargbo che arriva indisturbato al limite e appoggia per Corazza che in area calcia di prima intenzione con il destro, pallone che finisce sul muro avversario.



Altro lavoro straordinario di Kargbo che dopo una galoppata per vie centrali serve in profondità Simone Corazza il quale viene murato da un grande intervento in scivolata di Muharemovic Berti sulla destra fa partire un traversone perfetto per Karbo il numero 10, perso da Stivanello, colpisce di testa ma manda al lato di pochissimo. Il gol è nell'aria ed arriva su palla inattiva. Angolo di David, colpo di testa vincente del 19enne Pieraccini e Cesena in vantaggio. Corazza si permette anche il lusso di sbagliare un gol già fatto sull'ennesimo assist dell'indemoniato Kargbo. Ma va bene così.

Allo Stadio Manuzzi, Cesena batte Juventus Next Gen 1-0.