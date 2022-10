Il Cesena non sfonda, a Siena è 0-0

Domina, ma non passa, un Cesena crescente che fa la partita in casa della capolista Siena e lascia il Franchi con un 0-0 che non le può star bene. Tutto romagnolo il racconto del match, Chiarello manca la deviazione a un metro dalla porta. Mezz'ora di predominio porta al gol, annullato perchè non regolare. Il tocco decisivo di Shpendi è in fuorigioco. Il Siena si vede solo su punizione di Di Santo che non spaventa Tozzo, mentre il tempo si chiude con un sinistro largo di Calderoni. Ripresa e c'è tutta la rabbia cesenate in un'azione chiusa dal tiro di De Rose a da un meritato vantaggio che l'assistente toglie molto tempo dopo tra le proteste perché ammesso fosse in fuorigioco, Shpendi, non tocca il pallone. Di lì in poi falli e gioco spezzettato. E anche il Siena, una volta sola, ma bella grossa col diagonale di Raimo fuori di niente. L'ultimo spunto è ancora ospite con la punizione di Ferrante che Lanni allunga in angolo. Il Siena torna capolista e il miglior Cesena dell'anno non riesce ancora a levare il freno a mano.