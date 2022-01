Il Cesena non va oltre allo 0-0 al Manuzzi con la Viterbese

Pierini messo giù a pochi centimetri dall'area di rigore sarebbe stata punizione dal limite, l'arbitro lascia correre, sul proseguo, cross di Caturano, Steffè di testa il nuovo numero 1 della Viterbese arrivato a gennaio Fumagalli in angolo. Ancora Pierini protagonista, messo a terra da Martinelli, poi Bortolussi da sotto misura, Fumagalli blocca. Proteste vibranti per il fallo sul numero 10 bianconero. Favale a botta sicura, sempre Fumagalli in qualche modo.

Il francese Michel Adopo di testa grande respinta di Michele Nardi, si resta sullo 0-0. Seconda chance per il centrocampista francese, questa volta il destro finisce largo. Bortolussi per Pierini, il destro in girata di prima finisce in curva. Succede il contrario poco dopo. Pierini per Bortolussi, il radente viene deviato in corner. Volpe, l'attaccante della Viterbese da quella posizione, doveva e poteva fare meglio. Dentro anche l'ex Perugia Bianchimano appena arrivato a Viterbo, ottima la sterzata, meno brillante la conclusione. La seconda parte di gara del Cesena non convince e il risultato non si sblocca. Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, Cesena – Viterbese 0-0.