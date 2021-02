Il Cesena ribalta il Fano nel recupero (1-2)

Fano-Cesena

Dopo 3 settimane di Covid il Cesena torna in campo. Per la formazione non ci sono scelte tecniche, chi sta in piedi gioca. Il Fano ha meno qualità, ma è in un buon momento. Bianconeri incognita dopo la quarantena e comunque subito propositivi e padroni del campo.È una sorpresa quindi il vantaggio del Fano che nasce da un errore di Nardi e viene innescato da Amadio per Ferrara. Sul cross arriva Marino che porta avanti i suoi. La mazzata non fa male al Cesena che reagisce subito, Viscovo (il migliore dei suoi) su Petermann nega il possibile immediato pareggio. È sempre il portiere marchigiano a fermare l'arrembaggio del Cesena. Zecca stop e controbalzo rimedia solo un calcio d'angolo. Al 38' il pari sembra fatto e meritato. Capellini si inventa un assolo che Viscovo smorza e il palo mortifica.









Ripresa, la tenuta degli ospiti che vengono da 2 settimane di allenamenti individuali è tutt'altro che certa. Viali pesca dalla panchina un po' di qualità e spera. Il Fano si accontenta di amministrare e lo fa discretamente per mezz'ora. Ma il finale è tutto ospite. Russini telecomanda un calcio di punizione all'incrocio e prende il secondo legno di giornata. Orami sembra una maledizione, ma di carattere arriva il pari. Petermann da fuori trova la deviazione di un difensore e questa volta Viscovo non si muove. Adesso c'è odore di soprasso. Di Gennaro prende in mano il centrocampo e fa la differenza, Peterman al volo. Ferrara ferma con un braccio. È il rigore del sorpasso che Bortolussi, ancora convalescente, lascia allo stesso Petermann. Viscovo miracolo doppio sul rigore e sul tap in successivo di Bortolussi. Ormai il Cesena sente l'odore del sangue. Viscovo come tiramolla sulla punizione di Di Gennaro. Nell'ultimo minuto di recupero altra giocata di Di Gennaro che manda in porta Nanni. Il sammarinese salta il portiere che lo asfalta. L'arbitro tergiversa ma l'assistente segnala il fallo. Altro rigore. Con Russini è tornato anche il Cesena.