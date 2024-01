Il Cesena saluta la concorrenza e vola a +6

Prove tecniche di fuga. Il Cesena vola a +6 e da la prima vera spallata al campionato. Perché la prova di forza della squadra di Toscano va oltre la vittoria di Ancona, oltre il vantaggio, oltre il gioco. I bianconeri sono qualità, concretezza, mentalità e continuità. Difficile mixare tutto questo e non vincere il campionato. Sbagliato per contro dar per morta la Torres, che per deragliare ha scelto l'avversario peggiore.

Quella Carrarese che Antonio Calabro ha riportato sui binari. E a proposito di allenatori che hanno cambiato le proprie squadre, citofonare Formisano che ha saputo dare continuità ad un Perugia che funzionava a corrente alternata. Allungo del Cesena a parte c'è lo scatto della coda a compattare la vicenda e risucchiare a tiro di playout un bel po' di squadre.

Le vittorie di Fermana e Olbia hanno accorciato e rimescolato: gravi in questa ottica le frenate di Ancona, Recanatese e Sestri. Gravissima quella della Spal. Mentre il Rimini è la classica squadra in cerca d'autore. Peggiore delle prime, migliore delle ultime. In lotta per un posto nei playoff.