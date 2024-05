Il Cesena vince la prima partita di SuperCoppa battendo il Mantova in trasferta. Al Martelli succede tutto nel secondo tempo con un rigore di Corazza, il pareggio di De Benedetti e il gol decisivo di Shpendi in pieno recupero. Domenica prossima il Mantova giocherà in casa della Juve Stabia, Cesena-Juve Stabia del 19 maggio assegnerà la SuperCoppa.