Il Forlì fa saltare il fortino Acquaviva

Victor San Marino - Forlì

Un derby molto sentito nei primi anni 2000 ma anche quello di oggi ha grande valore per la classifica. Tutto tranquillo sulle tribune. Mauro Antonioli spedisce l'ex Rimini Greselin nella linea dei tre offensivi. Cassani ancora senza Haruna, insiste con il doppio play Sabba – Sami Brando, Sollaku a far coppia con D'Este, Arlotti ancora in panchina. Derby subito intenso, Sabba impegna severamente Pezzolato. Dal corner che scaturisce, D'Este da quella posizione poteva fare meglio. Diagonale Casadio, sfera non lontana dal palo. Cross pericoloso di Mosole, Pazzini sceglie bene il tempo. Drudi si fa trovare pronto all'appuntamento su palla inattiva, ma alza troppo la mira. Gara equilibrata, il Forlì fa più densità nella trequarti biancoazzurra. Il gol paradossalmente arriva sulla ripartenza.

Troppo alta la difesa di Cassani, De Queiroz non ha lo stesso passo di Merlonghi. Victor sotto poco dopo la mezz'ora. Prima del tè, D'Este in area una deviazione da solo l'illusione del gol. Ripresa. Masini alla conclusione Pazzini respinge. Poi arriva la seconda frittata del brasiliano del Victor Tony De Queiroz. Il quale deve solo accompagnare la sfera a fondo campo, si fa saltare e per recuperare entra in scivolata, commettendo fallo. Ci poteva stare anche il secondo giallo, proteste del Forlì che nella circostanza chiedevano il cartellino numero 2. Mario Merlonghi dagli undici metri, Pazzini intuisce ma la sfera passa. 0-2 Forli', e nono centro stagionale per l'attaccante dei galletti. Lattarulo dalla distanza sfera vicinissima al palo. Entra Babbi e su altra disattenzione della difesa del Victor arriva il tris firmato dal nuovo entrato. Il gol di Arlotti nel finale vale solo per le statistiche. Il Forlì accorcia in classifica, il Victor crolla per la prima volta in questa stagione nel suo fortino.

Allo Stadio di Acquaviva, Forlì batte Victor San Marino 3-1.