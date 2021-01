Serie D Girone D giocati oggi 4 recuperi: Aglianese - Corticella 0-0, Fiorenzuola - Forlì 0-1 con gol di Corigliano per i galletti arrivato al 92esimo, Bagnolese - Correggese 1-0, Seravezza - Progresso 1-2. In classifica in testa l'Aglianese a quota 27 a + 10 sul Rimini. Il Forlì con questa vittoria raggiunge quota 16 ed è la prima squadra fuori dai play out.