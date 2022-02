Il Grosseto scappa, il Cesena salvo in pieno recupero 3-3

Il Cesena la riprende quando ormai nessuno ci crede più, ma continua nel suo periodo con poca gamba e poche idee. Il Grosseto migliorato dal mercato la butta via e chissà perché Maurizi ad un certo punto ha rinunciato agli attaccanti. Misteri di una partita pazza che dice solo Grosseto per mezz'ora. E dopo Arras tocca a Siniega divorarsi il vantaggio. Vantaggio che arriva meritato sullo strappo della stesso Arras e la zampata di Nocciolini a punire il pasticcio di Nardi. Il sonno prolungato dei bianconeri porta anche al raddoppio ospite. Questa volta Arras si muove alla grande e incrocia imparabilmente. Un inferno dal quale il Cesena riemerge per caso. Pierini su punizione trova un tocco decisivo in barriera. L'avvio di ripresa è di una squadra che ci crede, Bortolussi al volo cerca il pari da sigla televisiva, ma le certezze difensive sono un lontano ricordo e l'affannatissimo Calderoni affossa Nocciolini. Il calcio di rigore affidato a Cretella dilata le distanze. La mossa suicida di Maurizi, che rinuncia agli attaccanti toglie al Cesena gran parte dei problemi: Ilari dall'angolo la riapre. E poi tentativi sconnessi bianconeri. Barosi quando vola a deviare un sinistro del redivivo Berti pare mettere i sigilli all'inatteso colpaccio. Ma in pieno recupero Zecca sfonda a sinistra e Caturano appoggia dentro la palla che fa 3-3, ma non accontenta nessuno. Non il Grosseto che l'aveva vinta e non il Cesena che non vince più.