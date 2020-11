Il Gubbio batte la Triestina e conquista la prima vittoria casalinga

Il Gubbio per dare continuità all'ottimo pareggio ottenuto nel derby con il Perugia, la Triestina alla ricerca di una vittoria che significherebbe aggancio al secondo posto in classifica. Al Barbetti, primo tempo povero di emozioni. Al minuto 19, sponda di Signorini per la debole rovesciata di Gerardi, nessun problema per Offredi. Poco prima del riposo, Granoche protesta per un contatto con il portiere Cucchietti ma per l’arbitro Gualtieri non ci sono gli estremi per un calcio di rigore. La ripresa si apre con un gol annullato per una evidente posizione di fuorigioco di Gomez sul tiro cross di Pasquato. A spezzare l'equilibrio ci pensa Rizzo che già ammonito, entra cosi su Malaccari. Inevitabile il secondo giallo e Triestina in 10. Sugli sviluppi del calcio di punizione, il Gubbio passa in vantaggio. Pennellata di Pasquato per Juanito Gomez che tocca di quel tanto che basta da mettere fuori causa il portiere Offredi. Rosso-blu sempre pericolosi su calcio piazzato, Ferrini di testa non trova il bersaglio. Sotto di un uomo e sotto di un gol, la Triestina sfiora il pareggio con una gran sinistro, deviato, di Filippini che mette i brividi a Cucchietti. Ad una manciata di minuti dal termine, il Gubbio potrebbe chiuderla ma la conclusione di De Silvestro si perde appena sopra la traversa. In pieno recupero la Triestina ha la palla buona per il pari ma Sarno sciupa incredibilmente cosi Il Gubbio centra la prima vittoria casalinga mentre per gli alabardati arriva la seconda sconfitta esterna consecutiva.