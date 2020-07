Il Legia è campione di Polonia e sfila lungo il fiume

In Polonia, il Legia Varsavia ha vinto il suo 14° scudetto, il sesto negli ultimi 8 anni, battendo 2-0 il Cracovia. E visto che la pandemia da coronavirus ha impedito la tradizionale parata per le vie della città, la società ha optato per una festa alternativa: anziché in pullman, la squadra ha sfilato in barca, con bandiere e fumogeni, lungo il fiume Vistola, coi tifosi ad acclamarli sulle sponde