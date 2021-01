Il Matelica batte la Triestina 3-2

Partita ricca di emozioni tra Matelica e Triestina, con i marchigiani che si confermano bestia nera della formazione alabardata, battuta anche al ritorno. Parte bene la Triestina che si rende pericolosa già dalla prime battute di gara. Al terzo Mensah scappa via sulla sinistra mette al centro per Gomez che viene anticipato, si salva il Matelica. Replica dei padroni di casa : palla per Leonetti che rientra sul destro e da ottima posizione spara in porta mandando alto. Al 15' la Triestina passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.





Maracchi colpisce di testa, ma il direttore di gara aveva fermato il gioco per un fallo. Al 17' la Triestina è anche sfortunata quando con Procaccio colpisce l'incrocio dei pali da posizione defilata. Dall'altra parte che occasione per il Matelica. Volpicelli calcia in porta col mancino, Valentini respinge corto, Leonetti da pochi passi manda a lato. La partita si sblocca al 25'. Calcagni rimette al centro un pallone sul quale Leonetti interviene di prima intenzione, non può nulla Valentini. Al 35' il raddoppio del Matelica sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Colpo di testa vincente di Magri, Calvani tenta il salvataggio che non riesce, i biancorossi vanno sul 2-0 che è anche il risultato di primo tempo.

Nella ripresa la Triestina parte subito bene e dopo 30 secondi dimezza lo svantaggio. Sul cross di Rapisarda dalla destra, Cardinali esce sbagliando l'intervento, Mensah rimette al centro, Gomez gira in porta e riapre la partita. Il Matelica allunga di nuovo con Moretti. Grandissimo gol del giocatore marchigiano. Sulla punizione di Bordo, Valentini respinge la palla. Moretti calcia al volo ne viene fuori un gol fantastico. La squadra di Pillon ci prova fino alla fine e all'86' conquista anche un calcio di rigore per il fallo sull'ex San Marino, Ligi. Sul dischetto si presenta Granoche che accorcia per la Triestina. Dopo 4 minuti di recupero fa festa il Matelica che batte 3-2 la Triestina.