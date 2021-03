Il Matelica schianta 5-1 il Legnago

Archiviato il mese tremendo, adesso il Matelica corre. Terzo successo in fila col 5-1 sul Legnago, viceversa sempre più impantanato nei playout col poco invidiabile ruolino di 1 punto in 8 gare. L'angolo di Morselli inzuccato alto da Antonelli illude i veneti che sarà gara combattuta, invece al 12° gli ospitanti sono già avanti: svirgolata a campanile proprio di Morselli, lancio di testa di Calcagni e fuga a rete di Leonetti, perfetto nel mandare a spasso il duo Bondioli-Pellizzari. Sempre Calcagni crossa per il volante di Balestrero, qui Pizzignacco blocca facile.







Legnago di nuovo pericoloso con un'incursione di Morselli buona per il destro di Rolfini, anche stavolta la traversa è sorvolata. Errori di qua, errori di là: Volpicelli recupera e imbecca Leonetti, l'attaccante si perde ma in compenso Pellizzari si suicida con un tocco che taglia fuori Pizzignacco, con Balestrero che si ritrova sui piedi un raddoppio comodo comodo. Matelica in spinta anche a cavallo del riposo: prima Leonetti prova a piazzarla dal limite e manca di poco lo specchio, dopo invece Moretti fa lo stesso dal lato corto dell'area e sigla il 3-0.

A dar speranza al Legnago è il subentrato Chakir, che si fionda sul pallone sbattuto su Di Renzo e crolla sul contatto con De Santis: dal dischetto Grandolfo è impeccabile e la partita si riapre. L'occasione per rimettere tutto in gioco arriva su un cross di Morselli, sul quale Chakir incespica e Buric anticipa Bordo ma manda fuori di nulla. Così, nei 10' finali, il Matelica dilaga: il poker arriva con la doppietta di Leonetti, liberato in area dalla combinazione con Balestrero e Moretti. La manita invece è di Volpicelli, che rientra su Perna e poi, con la complicità di Pizzignacco e della traversa, va col mancino che sigilla il successo.