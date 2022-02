Il mercoledì si traveste da domenica: in campo C e D

Nuovamente a braccetto l'Emilia padrona che domina il campionato di C vive mercoledì un'altra puntata di una volata lunghissima. La Reggiana che ha giocato lunedì si prende un giorno in più per andare ad Olbia, match in programma giovedì. E quindi ipotesi di minifuga per il Modena cui il calendario offre il Montevarchi in casa che sa molto di incastro perfetto. La corsa al terzo posto, riaperta dalla frenata del Cesena: Pescara-Entella è solo uno dei due scontri diretti che propone in contemporanea Ancona-Cesena. Mercoledì sera si saprà qualcosa in più, Imolese che va a Carrara con il disperato intento di arrestare la caduta soprattutto in un contesto di coda vivacissima. Non solo non ha mollato nessuno, hanno tutti rilanciato. A cominciare dalla Pistoiese che a Teramo vuole dare continuità passando per Grosseto e Viterbese: sfida da piani bassi, ma tra due squadra in grado di risalire. E' mercoledì, sembra domenica. Perchè in campo ci sarà anche la serie D. Il Rimini ha l'occasione per accelerare ulteriormente giocando a Castel Maggiore sul campo del Progresso. Il prevedibile bottino pieno dei biancorossi costringe Ravenna e Lentigione a rispondere presente. I giallorossi ricevono la Correggese al Benelli, gli emiliani vanno a Prato.