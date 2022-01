Nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A di calcio la Juventus pareggia in casa 1-1 di rimonta col Napoli, mentre il Milan stende a San Siro la Roma per 3-1. Lazio-Empoli 3-3, Sassuolo-Genoa 1-1, Spezia-Verona e Sampdoria Cagliari 1-2. Quattro le gare posticipate per Covid. La Lega aggiorna il protocollo: con 13 giocatori negativi in rosa si va in campo.