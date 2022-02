Il Modena fa 0-0 a Lucca e rischia l'aggancio in vetta

La Lucchese non vince mai ma per contro perde raramente e nella sua rete finisce anche il Modena. La capolista non schioda lo 0-0 e ora è a tiro d'aggancio in vetta da parte della Reggiana, impegnata nella pur complicata sfida al Pescara. 17° risultato utile in fila con amaro in bocca per i canarini, che pure il gol vittoria lo troverebbero già al 12°: Azzi riceve da Tremolada, elude Bachini e scarica in rete, sul passaggio però c'è fuorigioco e dunque niente. L'altra grande occasione invece arriva al 90°: cross di Mosti e sponda di Duca, Bachini è goffo nell'anticipo su Longo e ne esce un clamoroso auto-incrocio dei pali.

Salva con brivido dunque una Lucchese abbonata ai pareggi (8 in 10 turni). Di fronte a tanto avversario i rossoneri si limitano al contenimento: l'unico acuto vero e proprio arriva in avvio, quando Picchi scambia con Belloni e si presenta a Gagno con una conclusione di facile respinta. Tutto il resto è Modena, comunque non in uno dei suoi pomeriggi più produttivi. Un minimo di scossa la dà l'ingresso di Ogunseye: Tremolada lo incanala in porta, Coletta esce bene e lo stoppa in spaccata. Non meno efficace Bellich, bravo a rimpallarlo quando a cercarlo è il traversone di Armellino. Ogunseye ancora protagonista quando si aggancia in area con Nannini e cade: la strattonata è inizialmente reciproca ma nel finale è abbastanza netta e unilaterale, comunque per l'arbitro non c'è nulla e il Modena può solo protestare.