Il Perugia si riscatta e batte l'Ancona

E non era cominciata nel migliore dei modi per i grifoni quando dopo nemmeno un quarto d'ora Pasini commette fallo su Sylla, il Direttore di Gara decreta il calcio di rigore che lo stesso Sylla si fa parare da Perucchini Minuto 36 c'è la replica per il Perugia. La squadra di Alessandro Formisano riceve il rigone numero 2, in questo caso intervento di Radicchio su Paz. Sul dischetto questa volta si presenta l'x Pisa Lisi che fa centro e Perugia in vantaggio.

Nel finale di tempo i Grifoni trovano il raddoppio con Iannoni abile a trovare Paz sul filo del fuorigioco, diagonale vincente e i padroni di casa raddoppiano. Nella ripresa Perugia in controllo, l'Ancona nonostante qualche tentativo non riesce a riaprirla e i grifoni riscattano la “manita” incassata a Chiavari contro la Virtus Entella. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Perugia batte Ancona 2-0.