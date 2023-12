Il Pescara si riaccende e rifila la “manita” al Pontedera

Pontedera - Pescara

Dopo il blitz con la Virtus Entella si riaccende definitivamente il Pescara capace di cogliere un altro risultato in trasferta. In questo caso si tratta di una vittoria molto larga con il Pontedera. Gli uomini di Zeman la sbloccano con un grandissimo gol di Cuppone, sul cross dalla destra, l'attaccante si coordina al meglio per battere l'ex portiere del Cesena Lewis. Il Pondera reagisce Lanesi prepara e conclude con il destro, base del palo piena. E qui si decide l'incontro perchè dal possibile 1-1 si passa allo 0-2. Cangiano con il contagiri per Davide Merola bravissimo con il controllo ad eludere l'uscita di Lewis. Altro gol di pregevole fattura degli abruzzesi.

A questo punto il Pescara si slega, e comincia a dare spettacolo, Cuppone centra la traversa piena con una girata di destro. Gli argini del Pontedera cedono sull'ennesima triangolazione in velocità, Cuppone-Milani, dell'ex Milan l'ultimo tocco. Punizione anche troppo severa per i toscani che nella ripresa incassano altre due reti: Merola, stoccata vincente per lo 0-4 sinistro potente e preciso dal limite e doppietta per lui . La “manita” la firma Tomassini con un azione insistita e prolungata. Allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, Pescara batte Pontedera 5-0