Nella finale Play Off di Serie D Girone D il Ravenna ha battuto il Corticella 2-1 con i gol di Boccardi al 35' del primo tempo. Pareggio di Amayah per il Corticella al minuto 21 della ripresa. Il Ravenna resta in 10 per l'espulsione di Marino arrivata a tre minuti dal termine dei tempi regolamentari. Il pareggio porta le due squadre ai supplementari dove i giallorossi trovare il gol della vittoria con Abdoul Sare. Finale Ravenna – Corticella 2-1.