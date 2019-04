Il Ravenna matematicamente nei play off

16 punti nelle ultime 8 giornate. 4 vittorie e 4 pareggi. Affrontare la Virtus Vecomp Verona in questo momento del campionato, è quasi come vedersela con la capolista. Motivazioni alle stelle e morale a mille per i padroni di casa che vogliono allontanarsi ad ogni costo dalla zona salvezza. Vista con questi presupposti la vittoria del Ravenna ha valore doppio. Significa che gli uomini di Foschi non hanno la pancia piena e vogliono presentarsi al meglio a questi play opff che assegnano un altro posto serie B. Il vantaggio è un cioccolatino di Galuppini per Nocciolini, incrocio con il destro e Giacomel è battuto. Nella ripresa il pareggio dei padroni di casa con Onescu, diagonale vincente. Il goal galvanizza la Vecomp che va ripetutamente vicina al goal. Incredibile per non dire di più l'errore di Giorico che non inquadra la porta da 3 metri. Più difficile sbagliare. Errori così si pagano e la dura legge si materializza a 5 dal termine con il raddoppio giallorosso: il killer è Raffini Al Gavagnin Nocini, Ravenna batte Virtus Vecomp Verona 2-1 Ravenna matematicamente nei play off