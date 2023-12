Il Rimini non passa, a Olbia è 0-0

Olbia - Rimini

Il Rimini allunga a 8 la striscia positiva ma l'insipido 0-0 di Olbia sa di occasione persa. Il punto spinge nei playoff i biancorossi – che agganciano Ancona e Lucchese – e toglie dai playoff i sardi, che staccano la Vis e prendono l'Entella a quota 17. A -3 dai ragazzi di Troise che col bottino pieno avrebbero dato maggiore solidità alla loro classifica.

Poche le cose interessanti, quasi tutti nella mezz'ora iniziale: angolo di Langella, La Rosa disturba Ubaldi quel tanto che basta per farlo sparare a salve su Rinaldi, poi Montebugnoli spazza via. Per l'Olbia giusto un tentativo di Mameli di piazzarla dalla distanza, palla non lontana dal palo. Tentativo da fuori pure per il Rimini, qui il mancino di Lamesta trova la respinta corta di Rinaldi ma Langella non sfrutta il rimbalzo, toccando a lato dal cuore dell'area.

Poi un lungo elenco di mezze scaramucce fino all'84°, quando l'imbucata di Dessena per Contini arriva con un fatale attimo di ritardo: fuorigioco e annullamento del gol che avrebbe ridato il successo all'Olbia, che da 5 turni alterna pareggi e sconfitte.