Il Rimini recupera con l'Olbia per riprendere la corsa ai playoff

A 4 giornate dal termine la classifica di Serie C va a riallinearsi e da stasera tutte avranno lo stesso numero di gare giocate. E col Cesena già in Serie B i riflettori vanno su una lotta salvezza ancora apertissima su tutti i fronti, col Rimini che in questi giorni sta giocando un ruolo importante.

Dopo aver resuscitato la Fermana i biancorossi sono impegnati con l'altra ultima della classe, l'Olbia, che con un punto lascerebbe il fanalino di coda ai soli marchigiani. Ma non la retrocessione diretta: perché si disputi il playout devono esserci massimo 8 punti di distanza con l'eventuale rivale, che adesso sarebbe l'Ancona e sta a +10. Per dare uno scossone alla loro posizione e reinserirsi nel lotto playout, dunque, ai sardi serve una vittoria.

Playout che praticamente non sono più un problema del Rimini, che nonostante un marzo terribile – 1 successo e 4 ko – sta ancora a -2 dai playoff e +7 dalla zona rossa. Per la sicurezza piena serve un ultimo passettino, un colpo di vita che darebbe anche la possibilità di continuare a credere in qualche turno dell'altra post season, quella positiva.

Un incrocio amarcord al Neri, dove nella panchina ospita ci sarà l'ex Gaburro, il tecnico dell'ultima promozione. Ora alla guida di un'Olbia capace di 2 vittorie in 22 turni, che ha vanificato il poker alla Recanatese cedendo, in casa, al Sestri Levante. Entrambe hanno qualche defezione in mezzo al campo: una, pesante, per i sardi – l'ex Serie A Dessena, squalificato – almeno 4 per il Rimini, con Marchesi, Langella, Rosini e Iacoponi fuori e Megelaitis e Leoncini in dubbio. Sarà anche il derby tra nazionali sammarinesi: Colombo da una parte e Nanni e Fabbri dall'altra, col centravanti che dovrebbe essere l'unico a partire titolare.

Questo la sera, alle 14:30 invece c'è Juventus NG-Entella, entrambe reduci da una vittoria ed entrambe in lotta per una posizione playoff. I bianconeri ci sono dentro in pieno, i liguri invece sono appaiati al Rimini a quota 41: per l'aritmetica salvezza manca pochissimo, il resto deve essere voglia di credere in un posticino playoff.