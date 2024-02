Il Rimini resiste agli assalti del Perugia: 0-0 al "Curi"

Il Perugia ci prova ininterrottamente per 90 minuti, il Rimini fa muro ed esce dal “Curi” con un pari prezioso, contro una delle squadre più in forma del momento. Il Grifone fallisce la quinta vittoria consecutiva, nonostante le diverse occasioni create dalla banda Formisano. La prima – e forse la più importante – è l'incornata di Sylla, sulla quale Colombi si supera spingendola fuori dalla porta.

Nella ripresa il Perugia inizia a bombardare di cross, da destra e sinistra, l'area del Rimini: i romagnoli però resistono all'assalto. Decisivo Semeraro ad anticipare all'ultimo Paz, pronto a spingere dentro il pallone dell'1-0. Sylla si lamenta per una possibile spinta di Megelaitis, l'azione prosegue e Kouan non inquadra lo specchio sull'ennesimo traversone di Lisi. Ci prova anche Seghetti che si mette in proprio, ma calcia addosso ad un attento Colombi. Anche gli ultimi assalti non portano al vantaggio, il fortino eretto dai ragazzi di Troise resta in piedi e lo 0-0 – ovviamente - va bene più al Rimini che al Perugia.