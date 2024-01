Il Rimini risorge con 3 gol alla Torres (3-1)

Il Rimini si concede una domenica di lusso, il modo migliore per uscire dalla crisi è un tris calato alla temuta e temibile Torres che punta dritto alla B. E parte a tutta, dall'angolo Colombi così così, la difesa non punisce, Fischnaller sì. Sembra un film già visto, Scotto va addirittura per l'eurogol senza prendere la porta e poi quando lo stesso Scotto incrocia e Fischnaller ci mette il piede trova un riflesso clamoroso di Colombi.

Passata la tempesta il Rimini esce dal guscio: Semeraro la mette, Delcarro aggancia al volo, se la aggiusta e scarica dentro la palla del pari. Comincia un'altra partita. Il Rimini suona la carica e prende il comando delle operazioni, si salva Antonelli in angolo. Ma dall'angolo il flipper generato è risolto con tocco sottomisura di Ubaldi. Biancorossi che ribaltano, biancorossi che allungano. Altro angolo, Morra di testa, Zaccagno ci arriva male e il tris è servito. E prima dell'intervallo schiaffo alla miseria con Langella che si divora il poker.

Ripresa, la Torres cerca la scintilla per poterla riaprire, Idda calcia, Fischnaller devia e Colombi è ancora una volta illegale nel difendere la sua porta. Il Rimini la gestisce con maturità e si mette a protezione rischiando meno del giusto. Antonelli alto. Anche quando Morra la combina e si fa cacciare, non cambia il rapporto di forza. Ci sono mischie, iniziative individuali, ma il Rimini regge e si merita i 3 punti, gli applausi, e in un pomeriggio di archiviare la crisi.