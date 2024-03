Il Rimini si ferma a Lucca (2-1)

La striscia finisce a Lucca, Rimini forse ingolfato dalle scorie di Catania si sveglia troppo tardi. Gucher invece ci prova subito. Risponde il Rimini con Malagrida che si accentra e calcia, il tocco di Sala spaventa Chiorra. Ma sono i padroni di casa a fare la partita: Di Santo va in fondo e la mette, Guadagni oltre la categoria.

Al minuto 18 la Lucchese la sblocca, dall'angolo terzo tempo di Quirini e palla in buca. i toscani vanno 1-0. Qui manca la reazione di quelli di Troise, Colombi è piazzato su una velleità di Gucher. Poi il raddoppio al minuto 32 con errore da matita blu di Langella.

Gucher si avvia in verticale a calciare un rigore in movimento che vale il 2-0. Doppio vantaggio che Lucca tiene all'intervallo grazie al gran riflesso di Chiorra sul flipper acceso da Malagrida. Ripresa, Rimini più sul pezzo e più in verticale, Chiorra chiude tutto su Morra. E poi quasi la stessa azione, ancora Morra, ancora Chiorra. Quando Lucca sembra in controllo, Fazzi e Chiorra la combinano, Morra accorcia e regala un senso al recupero. Arriverebbe anche la palla dell'ipotetico 2-2, ma su Ubaldi Chiorra si riscatta e salva la vittoria.