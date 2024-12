Il Rimini strappa un bel punto a Pineto

Una gara che ha il sapore di sfida play-off quella che va in scena allo stadio "Pavone- Mariani" tra Pineto e Rimini. Padroni di casa con il tridente, formato da Gambale, Bruzzaniti e Cakir. Nei romagnoli, assente Cernigoi, il tandem offensivo è formato da Cioffi e Parigi.

Maglia azzurra per i padroni di casa, tradizionale completo biancorosso per il Rimini. Si comincia con il sinistro radente di Lombardi, Colombi è attento e mette in angolo. La risposta ospite con la punizione di Parigi che non sorprende il portiere Tonti. Anche il Pineto si rende pericoloso su calcio piazzato. Destro di Bruzzaniti con Colombi che la vede solo all'ultimo ma in qualche modo riesce ad opporsi.

Al minuto 38, Pineto in vantaggio. Bruzzaniti ruba palla sulla trequarti e serve un pallone millimetrico per Gambale che anticipa Colombi e firma l'1 a 0. Secondo centro stagionale per l'attaccante di Ivan Tisci. Sul finire di tempo, ancora il fantasista abruzzese con il destro a giro che non trova il bersaglio.

Secondo tempo, contatto in area tra Ienco e Garetto, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Ubaldi che non sbaglia. Esecuzione perfetta dell'attaccante di Antonio Buscè per il pareggio ospite. Il Pineto non ci sta, Bruzzaniti si libera sull'out di sinistra ma non trova la porta avversaria.

Al primo minuto di recupero, Bellodi entra cosi sul solito Bruzzaniti e si prende il cartellino rosso. In inferiorità numerica il Rimini soffre e Langella è monumentale nell'opporsi alla conclusione ravvicinata di Germinario. Pineto - Rimini finisce 1 a 1. Per i biancorossi, un punto prezioso che consolida la zona play-off.