Il Rimini torna a vincere, Lucchese battuta 2-0

Gol, vittoria, sensazione di solidità. Il Rimini si riscopre squadra e ritrova tutto insieme. Lucchese da subito a disagio al Neri, testa di Lombardi che ci va vicino. Minuto 7, il Rimini è già avanti: Lamesta lavora e cerca l'angolo lontano, Chiorra respinge, ma Lombardi va a rimbalzo. Si mette bene e il Rimini da sensazione di maturità nel controllo della situazione e nel giro palla. Questa cosa di Rizzo Pinna è tutto quello che i biancorossi concedono alla Lucchese nel primo tempo. Anzi, prima dell'intervallo il raddoppio sembra cosa fatta. Sempre Lamesta questa volta a giro, con la parte alta della traversa ad opporsi alla bella conclusione. Ripresa, come sopra, lo scatenato Lamesta fa e disfa, contropiede con diagonale a lato.

Sempre Rimini a fare la partita, Capanni si accentra e spara, alto il suo destro. Il match di fatto si chiude con un quarto d'ora d'anticipo quando Benassai fa un disastro. Anticipo, sbracciata su Langella che porta al rigore e al secondo giallo. Dal dischetto Morra spiazza Chiorra e chiude i conti. Anche perché a prender gol il Rimini non ci pensa nemmeno: testa di Cangianello e super riflesso di Colombi per un 2-0 che cambia e molto le prospettiva in vista della trasferta sul campo del Sestri Levante.