Il rosso a Reali condanna l'Entella, il Pontedera vince 1-0

In dieci uomini per quasi tutti i 90 minuti, l'Entella saluta la Coppa Italia di Serie C. Il Pontedera approfitta dell'episodio e sbanca Chiavari. La partita infatti cambia già all'8': Salvadori, lanciato verso la porta avversaria, viene steso da Reali. E' ultimo uomo ed è chiara occasione da gol, il direttore di gara estrae un rosso pesante. Nonostante questo i padroni di casa ci provano: Disanto calcia a giro, Lewis vola e devia sopra la traversa. Dall'altra parte Fossati lavora bene a sinistra, sfera che si perde a lato per questione di centimetri. I granata però crescono e alla mezz'ora trovano il gol-partita: Delpupo balla tra le due linee mettendo in difficoltà l'Entella, imbucata per Fossati che davanti a Siaulys è glaciale e firma l'1-0.

Nella ripresa i ragazzi di Canzi amministrano il vantaggio, contando anche sull'uomo in più. La Virtus costruisce qualche chance per provare a tornare in quota: sinistro potente di Clemenza dal limite, Lewis alza in corner. Poi Parodi rientra e sul tiro-cross si inserisce il neo-entrato Faggioli che tocca ma non inquadra lo specchio. E allora, a soli 3 giorni di distanza dal match in campionato vinto dall'Entella, il Pontedera si vendica e strappa il pass per i quarti di finale. I toscani ora attendono la vincente di Padova-Lumezzane.