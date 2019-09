Il Salisburgo supera il Rapid Vienna 2-1 a pochi secondi dai calci di rigore

In Austria vanno in scena i 16° di finale della Coppa Nazionale, tra i match in programma anche quello tra Rapid Vienna e Salisburgo.

Szoboszlai con un arcobaleno porta in vantaggio gli avversari del Napoli in Champions League. I partenopei affronteranno gli austriaci al terzo turno del girone. Il pareggio arriva pochi minuti dopo con Kitagawa, capace di anticipare il proprio marcatore sul primo palo. Rapid troppo falloso a farne le spese prima è Schwab doopio giallo e biancoverdi in 10. A tempo abbondantemente scaduto, altra entrata da far west, in questo caso di Velimirovic anche lui già ammonito e Rapid costretto a giocare tutti i supplementari in 9.

Quando sembrava avesse resistito per mezz'ora con due uomini in meno, arriva la beffa con il goal di Minamino a pochi secondi dai calci di rigore. Salisburgo con moltissima fatica agli ottavi di finale di Coppa d'Austria.